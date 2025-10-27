ماموستا رستمی: قرآن سرچشمه عدالت، وحدت و کرامت انسانی است

‌به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح دوشنبه در جلسه شورای توسعه قرآنی استان کردستان با اشاره به برگزاری موفق مسابقات سراسری قرآن کریم و حضور گسترده مردم اظهار کرد: این استقبال مردمی، نعمتی بزرگ و نشانه عشق و ایمان عمیق مردم به قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه قرآن اقیانوسی بی‌کران از معارف الهی است، افزود: انسان هرچه بیشتر در قرآن تدبر کند، عمق آن را بیشتر درک می‌کند. عدالت، مساوات، عمران، کرامت انسانی، دفاع از حقوق انسان‌ها، وحدت، مودت و رحمت، همه در قرآن ریشه دارد؛ ازاین‌رو قرآن کتابی جامع در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به تاریخ شکل‌گیری آموزش قرآن کریم گفت: تعلیم و تعلم قرآن از مساجد آغاز شد و نخستین اقدام پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه، تأسیس پایگاهی بود که هم مرکز وحدت و برادری بود و هم محل شنیدن دغدغه‌های مردم. آن پایگاه، مسجد بود؛ و از همان‌جا درس‌های قرآن به جامعه منتقل شد.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رسول اکرم (ص) فرمودند، در دوران آشوب باید به دامن قرآن بازگشت. امروز نیز مساجد و پایگاه‌های قرآنی باید تقویت شوند، چراکه این مراکز سنگر وحدت امت اسلامی هستند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اعجاز الهی قرآن اظهار داشت: یکی از نشانه‌های اعجاز قرآن این است که حتی نابینایان مادرزاد می‌توانند حافظ قرآن شوند، و این نشانه‌ای روشن از قدرت خداوند و حقانیت کلام الهی است.

وی افزود: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، هزاران قاری و حافظ قرآن در کشور و به‌ویژه در استان کردستان داریم. این دستاورد بزرگ حاصل تلاش عالمان دینی و اساتید قرآنی است که در سخت‌ترین شرایط، آموزش قرآن را رها نکرده و این سنگر مقدس را حفظ کرده‌اند.

ماموستا رستمی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و علمای حاضر در نشست، گفت: علمای دین با پیمان الهی خود، پایبند به رسالت قرآنی و وحدت اسلامی مانده‌اند. باید قدردان تلاش‌های آنان در مسیر گسترش معارف قرآن باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت نهادهای قرآنی و حمایت از برنامه‌های قرآنی، تضمین‌کننده وحدت، اخلاق و رشد فرهنگی جامعه اسلامی است.