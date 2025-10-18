۵۰۰ دستگاه پل استان بوشهر در آستانه فصل بارندگی پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۷۱ پروژه ابنیه فنی و پل در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تعمیرات ۵۲ دستگاه پلهای بزرگ و کوچک، تعریض ۱۷ دستگاه پل و تبدیل ۲ آبنما به پل اجرایی شد.
وی افزود: همچنین پل بزرگ روستای درودگاه دشتستان هم در دست ساخت است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر با اشاره به در پیش بودن فصل بارندگی خاطرنشان کرد: همچنین ۵۰۰ دستگاه پل تنقیه و پاکسازی شده و این مهم ادامه دارد.
وی ادامه داد: بازدیدها و بازرسیهای فنی مستمر از وضعیت پلها و ابنیه فنی، واقع در جادههای اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازهای آنها و بررسی پلها برای عبور سیلاب و جلوگیری از بحرانهای احتمالی، از جمله مسائل مهمی است که به صورت مستمر انجام میشود.
نظر شما