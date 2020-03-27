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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

در گفتگو با مهر؛

۴۰ طرح ابنیه فنی و جلوگیری از سیل در آذربایجان غربی اجرا می شود

۴۰ طرح ابنیه فنی و جلوگیری از سیل در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در دست اجرا بودن پروژه های ابنیه فنی و سیل به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان در سطح استان خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سطح استان بیش چهل پروژه ابنیه فنی و سیل به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به اتمام رسیده یا در مرحله اجرا است افزود: این اداره کل هرساله پیش از آغاز بارندگی‌ها نسبت به برنامه ریزی و تشکیل اکیپ‌های بازرسی از ابنیه فنی اقدام و گزارش مشخصات فنی پل‌ها در سامانه BMS ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: چندین دستگاه پل خرپایی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ساخته و در انبارهای اداره کل و ادارات شهرستانی ماکو و سردشت نگهداری می‌شود که در صورت نیاز به شهرستان‌های مربوطه انتقال و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اضافه کرد: درایواسیون بیش از ۳۰۰ دستگاه پل بزرگ و لایروبی و تخلیه سایر پل‌ها نیز انجام شده است.

شکری با اشاره به پیشرفت فیزیکی پل‌های در دست ساخت یادآور شد: پل گلستانه ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال دارای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و پل مهلذان شهرستان خوی نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال در دست ساخت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه پل پوش آباد شهرستان اشنویه نیز با اعتبار ۳۶ میلیارد ریالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد عنوان کرد: عدم تخصیص به موقع اعتبارات، افزایش قیمت ملزومات اجرای پروژه‌ها و همچنین برداشت‌های بی رویه کارخانجات شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها موجب خسارت به این ابنیه ها می‌شود که نیاز است دستگاه‌های مسئول در این ارتباط بازدیدهای لازم را به طور مستمر انجام داده و از ادامه برداشت‌ها ممانعت شود.

کد مطلب 4887139

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