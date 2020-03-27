۴۰ طرح ابنیه فنی و جلوگیری از سیل در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سطح استان بیش چهل پروژه ابنیه فنی و سیل به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به اتمام رسیده یا در مرحله اجرا است افزود: این اداره کل هرساله پیش از آغاز بارندگیها نسبت به برنامه ریزی و تشکیل اکیپهای بازرسی از ابنیه فنی اقدام و گزارش مشخصات فنی پلها در سامانه BMS ثبت میشود.
وی ادامه داد: چندین دستگاه پل خرپایی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی ساخته و در انبارهای اداره کل و ادارات شهرستانی ماکو و سردشت نگهداری میشود که در صورت نیاز به شهرستانهای مربوطه انتقال و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی اضافه کرد: درایواسیون بیش از ۳۰۰ دستگاه پل بزرگ و لایروبی و تخلیه سایر پلها نیز انجام شده است.
شکری با اشاره به پیشرفت فیزیکی پلهای در دست ساخت یادآور شد: پل گلستانه ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال دارای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و پل مهلذان شهرستان خوی نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال در دست ساخت است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی با بیان اینکه پل پوش آباد شهرستان اشنویه نیز با اعتبار ۳۶ میلیارد ریالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد عنوان کرد: عدم تخصیص به موقع اعتبارات، افزایش قیمت ملزومات اجرای پروژهها و همچنین برداشتهای بی رویه کارخانجات شن و ماسه از بستر رودخانهها موجب خسارت به این ابنیه ها میشود که نیاز است دستگاههای مسئول در این ارتباط بازدیدهای لازم را به طور مستمر انجام داده و از ادامه برداشتها ممانعت شود.
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