به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه منطقه‌ای تولید آثار هنری با محوریت شهید «یحیی سنوار» با حضور بیش از ۲۰ نفر از هنرمندان گرافیست از استان‌های ایلام، کرمانشاه و همدان، به میزبانی حوزه هنری لرستان برگزار شد.

این کارگاه یک‌روزه به مناسبت سالروز شهادت شهید «یحیی سنوار» و باهدف ترویج فرهنگ مقاومت و هم‌افزایی میان هنرمندان غرب کشور برگزار شد.

هنرمندان در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ به طراحی و اجرای اتودهای اولیه پرداختند، در نوبت عصر نیز، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰، فرایند تکمیل طرح‌ها و تولید خروجی‌های نهایی انجام شد.

بنابراین گزارش، آثار تولیدشده در این کارگاه، در فراخوان جهانی غیررقابتی «نهضت پوستر انقلاب» شرکت داده خواهند شد.