  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

کارگاه منطقه‌ای تولید پوستر با محوریت شهید «سنوار» برگزار شد

کارگاه منطقه‌ای تولید پوستر با محوریت شهید «سنوار» برگزار شد

خرم‌آباد - کارگاه منطقه‌ای تولید پوستر با محوریت شهید «یحیی سنوار» توسط حوزه هنری لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه منطقه‌ای تولید آثار هنری با محوریت شهید «یحیی سنوار» با حضور بیش از ۲۰ نفر از هنرمندان گرافیست از استان‌های ایلام، کرمانشاه و همدان، به میزبانی حوزه هنری لرستان برگزار شد.

این کارگاه یک‌روزه به مناسبت سالروز شهادت شهید «یحیی سنوار» و باهدف ترویج فرهنگ مقاومت و هم‌افزایی میان هنرمندان غرب کشور برگزار شد.

هنرمندان در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ به طراحی و اجرای اتودهای اولیه پرداختند، در نوبت عصر نیز، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰، فرایند تکمیل طرح‌ها و تولید خروجی‌های نهایی انجام شد.

بنابراین گزارش، آثار تولیدشده در این کارگاه، در فراخوان جهانی غیررقابتی «نهضت پوستر انقلاب» شرکت داده خواهند شد.

کد خبر 6625750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها