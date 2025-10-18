به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرضیه عفت‌پناه، متخصص روان‌پزشکی، گفت: نگاه مثبت به زندگی به معنای نادیده‌گرفتن سختی‌ها نیست، بلکه یعنی دیدن فرصت رشد در دل چالش‌ها است. زندگی همیشه با دشواری همراه است، اما افراد تاب‌آور یاد گرفته‌اند در کنار مشکلات، زیبایی‌های کوچک روزمره را هم ببینند و از آنها نیرو بگیرند.

پرورش ذهن مثبت‌اندیش

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه تاب‌آوری مهارتی آموختنی است، تصریح کرد: با تمرین‌هایی مانند شکرگزاری روزانه، تمرکز بر دستاوردهای کوچک و گفت‌وگوهای مثبت با خود، می‌توان ذهن را برای دیدن جنبه‌های روشن زندگی تربیت کرد.

عفت پناه با بیان اینکه فردی که نگاه مثبت دارند، در شرایط دشوار کمتر دچار ناامیدی می‌شوند و راحت‌تر می‌توانند احساسات خود را مدیریت کنند، خاطر نشان کرد: یکی از نشانه‌های سلامت روان، توان ادامه‌دادن فعالیت‌های روزمره حتی در زمان فشار روانی است، انجام کارهای معمولی مانند ورزش سبک، ارتباط با دوستان و داشتن برنامه‌ی منظم روزانه، ذهن را در وضعیت تعادل نگه می‌دارد.

تمرکز بر زیبایی‌های زندگی

وی تأکید کرد: در مسیر رشد و تاب‌آوری باید با خود مهربان‌تر باشیم. گاهی لازم است به خود استراحت بدهیم و بپذیریم که انسان‌ها همیشه در اوج توانایی نیستند. همدلی و حمایت متقابل میان افراد خانواده یا همکاران نیز نقش زیادی در حفظ آرامش روان دارد

عفت‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای دشوار هم اتفاقات خوب وجود دارند دیدار با یک دوست، لبخند یک کودک، یا حتی چند دقیقه قدم‌زدن در هوای تازه. اگر یاد بگیریم این لحظات را ببینیم و قدر بدانیم، ذهن ما قوی‌تر و آرام‌تر خواهد شد.