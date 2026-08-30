سردار بهزاد ابراهیمی در دیدار با شیخ محمد صدیق فهیمی امام جمعه اهل سنت منطقه سورو در بندرعباس اظهار کرد: بدون شک هفته‌ی وحدت در تاریخ انقلاب اسلامی نقطه عطفی شد که روحیه برادری، الفت، مهربانی و یکدلی را در جامعه تحکیم بخشید.

وی، امنیت و آرامش پایدار در کشور و حرکت رو به رشد نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها را از نتایج بسیار ارزشمند وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی دانست.

سردار ابراهیمی خاطرنشان کرد: هفته وحدت مجال تفرقه افکنی از بیگانگان را در ایران اسلامی گرفت و اکنون همه جهانیان نیز شاهد اتحادی مثال زدنی در میان ملت ایران، در سایه ولایت و پرچم مقدس سه رنگ جمهوری اسلامی هستند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان تصریح کرد: بر ماست که به خوبی از این فرصت وحدت بخش، برای تقویت اتحاد و یکپارچگی صفوف مسلمانان و معرفی چهره واقعی دین مبین اسلام به عنوان دین رحمت و مهربانی و منطق بهره ببریم.