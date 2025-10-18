امیر ایرانی: استراتژی دشمن حذف ایران از کریدورها است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سمینار تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت استراتژیک دریا و لزوم اتصال عمق کشور به سواحل جنوبی اظهار کرد: اگر سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی بماند و عمق کشوری به دریا متصل نشود، توسعه واقعی محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در قلمرو دریایی کشورمان، ما ۵ محیط قابل استفاده شامل، زیربستر، بستر، بستر تا سطح، سطح و فضای بالای دریا داریم افزود: این درحالی است که در خشکی فقط سه محیط قابل استفاده وجود دارد بنابراین همین مساله حکایت از لزوم توجه ویژه به مقوله دریا دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت علمی و فناورانه در حوزه دریا، خاطرنشان کرد: توسعه دریایی نیازمند علم، ابزار و فناوری‌های خاص خود است و سند جامع توسعه دریایی کشور نیز ظرفیت جامعی دارد؛ اما لازم است که ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیکی دریا و نقش کریدورها در پیوند عمق کشور با سواحل، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز تمام تلاش و استراتژی دشمن به کریدورها و محدودسازی دسترسی ایران به آن‌ها معطوف شده است بیان کرد: دشمن می‌خواهد فقط خودش از این مساله بهره‌مند شود و جلوی انتفاع ما را بگیرد و متأسفانه در داخل کشور نیز در سال‌های گذشته، تأکید اسناد ما بیشتر بر کریدور شمال - جنوب بوده و از محور شرق - غرب غفلت شده است اما این محور می‌تواند در آینده اقتصادی و امنیتی کشور نقشی کلیدی ایفا کند.

امیر دریادار ایرانی توسعه شهرهای دریایی را یک ضرورت ملی دانست و افزود: از بندرعباس تا بندر گواتر، جمعیتی کمتر از ۷۰۰ هزار نفر ساکن است؛ در حالی که این منطقه از ظرفیت‌های عظیم طبیعی و اقتصادی برخوردار است و باید بدانیم که بدون تمرکز بر توسعه جمعیتی و صنعتی در این نوار ساحلی، توسعه دریایی واقعی محقق نخواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پیچیدگی قوانین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با دریا، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران داخلی برای اخذ مجوزهای لازم، ماه‌ها و سال‌ها معطل می‌مانند در حالی که کشورهای همسایه در چند روز مجوز صادر می‌کنند و این روند انگیزه و انرژی فعالان را تضعیف می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای علمی کشور در حوزه‌های دریایی نیز گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نخستین دانشگاهی بود که در حوزه دریا ورود کرد اما در صنعت کشتی‌سازی، متأسفانه هنوز در آغاز راه هستیم در حالی که کشورهای همسایه با هزینه کمتر کشتی سفارش می‌دهند، ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت علمی و صنعتی خود بهره لازم را ببریم.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه باید از طرز تفکر «از ساحل به دریا» فاصله بگیریم و به تفکر «از دریا به ساحل» برسیم، گفت: این تغییر رویکرد می‌تواند تحولی بنیادین در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های دریایی ایجاد کند. ما در برخی حوزه‌ها عقب هستیم اما می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر فاصله‌ها را جبران کنیم و امیدواریم این سند به نتیجه‌ای عملی برسد و مبنای رشد و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.