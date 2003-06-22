ترور القواسمي بي پاسخ نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از شبكه خبري الجزيره قطر، گردانهاي عز الدين قسام شاخه نظامي حماس امروز يكشنبه با صدور بيانيه اي تاكيد كرد اين عمليات تروريستي صهيونيستيها بدون مجازات نخواهد ماند.

شاخه نظامي حماس در بيانيه اي تصريح كرد: دشمني كه خون مارا مي ريزد بايد بداند بهاي سنگيني براي هر قطره خون در فلسطين خواهد پرداخت.

گردانهاي عز الدين قسام در اين بيانيه اعلام كرد انتقام سختي به خاطر ترور القواسمي از رژيم صهيونيستي خواهد گرفت .

در اين بيانيه پاسخ اين گردانها به اين اسراييل به زلزله تشبيه و تاكيد شده كه در آينده به ياري خدا چنان جواب صهيونيستها را بدهيم كه آنان هزار بار خود را به خاطر ترور القواسمي نفرين كنند.

در اين حال رنتيسي نيز تاكيد كرد ترور القواسمي هيچ تاثيري در روند گفت وگوهاي داخلي فلسطينيان نخواهد گذاشت .

القواسمي فرمانده شاخه نظامي حماس در كرانه باختري شب گذشته بعد از پايان نماز عشا در حال خروج از مسجد الانصار شهر الخليل از سوي نيروهاي ويژه اسراييلي هدف شليك چند گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.

به گفته شاهدان ، نيروهاي ويژه اسراييلي با استفاده از سه خودرو با پلاك عربي به محض ديدن القواسمي به سوي وي تيراندازي كردند .

