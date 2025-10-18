  1. سیاست
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت سردار علیرضا افشار

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

درگذشت سردار مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمة‌الله‌علیه را که از پیشکسوت‌های انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اولیه آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسئلت می‌نمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۴۰۴/۷/۲۶

