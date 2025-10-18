استاندار کرمانشاه: اصلاح الگوی مصرف آب راه نجات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، جمعی از مدیران اجرایی و فرماندهان نظامی استان برگزار شد، با تبریک این رویداد عمرانی و تشکر از دست‌اندرکاران پروژه گفت: خداوند متعال را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز این خطه نصیب ما شده است.

وی با قدردانی از حضور مردم، مسئولان استانی و شهرستانی، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه، اظهار کرد: امروز خرسندیم که در کنار مردم ولایتمدار و مهمانان گرانقدر، شاهد بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های بزرگ آبرسانی استان هستیم که ثمره تلاش و همدلی مجموعه‌های مختلف است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت موضوع آب گفت: مسئله آب امروز دیگر صرفاً یک دغدغه محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است.

وی افزود: چاره کار در حوزه آب دیگر در ساخت دیوارهای بتنی یا تعویض لوله‌ها با قطرهای مختلف خلاصه نمی‌شود، بلکه راه حل اصلی در اصلاح فرهنگ مصرف آب و تغییر نگرش جامعه نسبت به این منبع حیاتی است.

حبیبی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار داشت: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید فرموده‌اند، اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی شود، بخش عمده‌ای از مشکلات آب کشور برطرف خواهد شد. بنابراین لازم است که بخش کشاورزی به سمت روش‌های نوین و هوشمند آبیاری حرکت کند و بهره‌وری در مصرف آب افزایش یابد.

وی افزود: در بخش صنعت نیز باید تغییر نگرش جدی صورت گیرد. صنایع کشور باید به سمت صنایع کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی بروند و از تمرکز واحدهای پرمصرف در فلات مرکزی جلوگیری شود. انتقال آب از دریاهای جنوبی تنها زمانی باید انجام گیرد که چاره‌ای جز آن وجود نداشته باشد.

حبیبی ادامه داد: بر اساس سند آمایش سرزمین و تأکید رئیس‌جمهور محترم، مکان‌یابی صنایع باید متناسب با منابع آبی انجام شود و صنایع پرمصرف در کنار سواحل جنوبی مستقر شوند تا فشار مضاعف بر منابع داخلی کشور وارد نشود.

ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی در مصرف آب

استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی در مصرف آب گفت: باید به مردم آموزش دهیم که کم‌مصرفی به معنای محرومیت نیست، بلکه به معنای مصرف درست و منطقی است. ما باید بهینه مصرف کنیم، نه کمتر؛ بلکه به اندازه و بر اساس استاندارد مصرف کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با تقدیر از مردم شهرستان روانسر که با حضور گسترده خود در این مراسم، قدردان خدمتگزاران نظام بودند، تصریح کرد: این استقبال صمیمانه نشان از پیوند عمیق مردم با انقلاب، امام، رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد. این عشق و وفاداری بزرگ‌ترین سرمایه ماست و موجب می‌شود تا مسئولان با انگیزه و افتخار بیشتری خدمت کنند.

حبیبی گفت: برای ما هیچ عنوان و شأنی بالاتر از «خادم مردم بودن» وجود ندارد. بزرگ‌ترین مدال افتخار برای مسئولان نظام این است که در خدمت مردم باشند و لبخند رضایت را بر چهره آنان ببینند. هرگاه مردم راضی و خوشنود باشند، ما نیز پیش وجدان خود، پیش خدا و در برابر ملت سرافراز خواهیم بود.

وی با اشاره به تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای جهادی در اجرای طرح آبرسانی روانسر افزود: این پروژه حاصل پیگیری‌های مستمر و منظم مدیران استانی، نمایندگان مجلس، فرمانداری شهرستان، شرکت آب و فاضلاب و مجموعه قرارگاه‌های جهادی از جمله قرارگاه نجف اشرف و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است که با همدلی و تلاش بی‌وقفه، زمینه بهره‌برداری از این طرح را فراهم کردند.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از زحمات علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و هیئت همراه برای حضور در استان، گفت: حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور در استان‌ها نشان از توجه دولت به مناطق مرزی و محروم دارد و قطعاً استان کرمانشاه از خیر و برکات این سفر بهره‌مند خواهد شد.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران مردم اظهار داشت: امیدوارم با استمرار این روحیه جهادی و همدلی، بتوانیم در آینده شاهد اجرای طرح‌های زیربنایی بیشتری در حوزه آب، کشاورزی و صنعت باشیم و مردم عزیز استان کرمانشاه همواره در رفاه، آرامش و آبادانی زندگی کنند.