به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور وارد استان کرمانشاه شد.

در بدو ورود، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران و مسئولان استانی از وی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی استقبال کردند.



برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به کرمانشاه با برگزاری جشنواره شهید رجایی آغاز می‌شود؛ در این جشنواره از دستگاه‌های برتر استان در حوزه عملکرد اداری و ارائه خدمات عمومی تجلیل به عمل خواهد آمد. این جشنواره هرساله با هدف ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و تقدیر از عملکرد شاخص برگزار می‌شود و امسال نیز با حضور جمعی از مدیران استانی و مسئولان کشوری همراه است.



بر اساس برنامه اعلام شده، در ادامه این سفر بازدیدهای میدانی از چند طرح عمرانی و خدماتی در دستور کار معاون رئیس‌جمهور قرار دارد. همچنین افتتاح دو پروژه اجرایی از دیگر بخش‌های این سفر یک‌روزه به استان کرمانشاه خواهد بود.



گفتنی است سفر مسئولان عالی دولت به استان‌ها با هدف رصد میدانی پروژه‌ها، تسریع در روند خدمات‌رسانی و بررسی وضعیت اجرایی دستگاه‌ها در چارچوب سیاست‌های تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.



انتظار می‌رود حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کرمانشاه، زمینه‌ساز تسریع در برخی برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاح روندهای اداری در دستگاه‌های اجرایی استان شود.