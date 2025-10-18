به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صبح شنبه در نخستین برنامه سفر خود به استان کرمانشاه، با حضور در محل یادمان شهید گمنام استانداری، به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.



در این آئین معنوی که با همراهی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مدیران ارشد استانی و مسئولان استانداری برگزار شد، معاون رئیس‌جمهور در کنار مزار مطهر شهید گمنام حاضر شد و با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.