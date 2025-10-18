به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجیدرضا حسن‌زاده، جانشین قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر شنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد، با بیان اینکه سپاسگزاری از نعمت ولایت و قدردانی از شهدا وظیفه همیشگی ماست، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به مردم و اجرای جهاد آبرسانی در مناطق صعب‌العبور و محروم کشور را نصیبمان کرده است.

وی افزود: جهاد آبرسانی حرکتی ارزشمند و الهی است که با نیت خیر و با همکاری نزدیک میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نیرو آغاز شد تا آب شرب بهداشتی، پایدار و مطمئن به روستاهای کشور رسانده شود؛ اقدامی که آثار و نتایج آن تا سال‌های آینده در زندگی مردم آشکار خواهد شد.

سردار حسن‌زاده با قدردانی از تلاش مسئولان استان کرمانشاه، از جمله استاندار، معاونان، نمایندگان مجلس، مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان، و مجموعه‌های جهادی سپاه نبی‌اکرم (ص) و قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف گفت: کرمانشاه امروز به برکت همدلی، انسجام و روحیه انقلابی مسئولان و نیروهای خدومش در زمره استان‌های پیشرو در اجرای جهاد آبرسانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جهاد آبرسانی طرحی عظیم است که با هدف‌گذاری تأمین آب شرب پایدار برای بیش از ۲۰ هزار روستا در سطح کشور آغاز شده است و از مرحله تأمین آب از سرچشمه‌ها تا احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن بزرگ تا ۱۰ هزار مترمکعبی و نصب انشعابات و کنتور در روستاها را شامل می‌شود.

جانشین قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) اظهار داشت: اجرای چنین پروژه‌هایی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور همچون روانسر، کاری است جهادی، فنی و دشوار. وی با اشاره به بازدید مشترک خود با معاون وزیر نیرو از برخی مناطق مرتفع گفت: در یکی از این بازدیدها، مخزنی به ظرفیت دو هزار مترمکعب در ارتفاع بسیار بالا احداث شده بود که حتی کارشناسان فنی باسابقه از نحوه انتقال مصالح به آن نقطه شگفت‌زده شدند. این نشان می‌دهد که فرزندان انقلاب چگونه با روحیه ایثار و اخلاص در خدمت مردم هستند.

سردار حسن‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر استان کرمانشاه و شهرستان روانسر، به ویژه شهیدان سپاه پاسداران، افزود: این دستاوردها مرهون خون شهدا و استمرار مسیر امام راحل (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه ویژه به مناطق روستایی است. وی گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند، آبادانی روستاها نه‌تنها به خود روستاییان بلکه به کل کشور نفع می‌رساند و موجب خودکفایی و پویایی اقتصادی می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئولان کشوری باید از نزدیک شاهد تلاش‌های جهادگران در این مناطق باشند تا ببینند چگونه با وجود سختی‌های مسیر، تجهیزات سنگین و مصالح فنی تا دل کوه‌ها و دره‌ها منتقل می‌شود تا لبخند رضایت بر چهره مردم روستا نقش بندد.

سردار حسن‌زاده افزود: در استان کرمانشاه، تنها قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف تا پایان سال جاری سه تا چهار پروژه بزرگ ملی را به بهره‌برداری خواهد رساند که پروژه روانسر یکی از نمونه‌های مهم آن است. این دستاوردها با وجود تمام محدودیت‌های مالی، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، تلاش بی‌وقفه و انسجام میان دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی کشور گفت: یکی از دغدغه‌های اساسی امروز موضوع آبخوان‌داری و آبخیزداری است. فرونشست زمین و کاهش نزولات آسمانی هشدار جدی برای ماست تا در مصرف و ذخیره منابع آب نهایت دقت و تدبیر را به کار بریم. این مسئله باید به عنوان سیاست کلان در دستور کار دولت، مجلس و نیروهای جهادی قرار گیرد.

سردار حسن‌زاده تصریح کرد: جهاد آبرسانی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی و اجتماعی است که نشان‌دهنده اهتمام نظام اسلامی به خدمت‌رسانی عادلانه و رفع محرومیت از دورترین نقاط کشور است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های سردار عظیمی، آقای کهریزی و مجموعه همکاران قرارگاه نجف اشرف و سپاه نبی‌اکرم (ص) اظهار داشت: همدلی و ایثار نیروهای سپاه و دستگاه‌های اجرایی باعث شده است که کرمانشاه در اجرای طرح‌های زیربنایی الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد. امیدواریم با حمایت مسئولان کشوری، تا پایان سال شاهد افتتاح طرح‌های ارزشمند دیگری در سطح استان و کشور باشیم.

سردار حسن‌زاده در پایان سخنانش گفت: خدمت صادقانه به مردم و تأمین آب پایدار برای مناطق محروم، عبادتی بزرگ است و ما این جهاد را تا آخر ادامه خواهیم داد. به برکت خون شهدا و دعای خیر مردم، این مسیر با قوت پیش خواهد رفت.