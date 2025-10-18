امام جمعه کرمانشاه: جشنواره شهید رجایی سنتی الهی و عقلانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در مراسم بیستمین جشنواره شهید رجایی استان که صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال بندگان مؤمن و صالح را پاداش میدهد و آنها را عزیز میدارد، چنانکه در آیات قرآن برای مجاهدان راه خدا درجات برتری را وعده داده است.
وی افزود: همانگونه که در سنت الهی و عقلانی آمده است، کسانی که در مسیر حق و در جهت خدمت به مردم تلاش بیشتری میکنند، باید مورد تکریم و قدردانی قرار گیرند. این اصل، هم از منظر شرع مقدس و هم از دید عقلانیت انسانی، پایه و بنیان نظام پاداشدهی عادلانه است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی مصداقی از همین سنت حسنه است، گفت: این جشنواره، اقدامی ارزشمند در راستای شناسایی و تجلیل از دستگاههایی است که بر اساس معیارهای دقیق سازمان اداری و استخدامی کشور توانستهاند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند و رضایت مردم را جلب کنند.
حجت الاسلام غفوری ادامه داد: همانگونه که باید از مدیران و مجموعههای موفق تقدیر شود، دستگاههایی نیز که در انجام تکالیف خود کوتاهی کردهاند و نتوانستهاند حقوق مردم را بهدرستی ادا کنند، نیازمند تذکر و اصلاح هستند. این امر نیز جزئی از همان سنت الهی و عقلانی در نظام ارزشی اسلامی است.
وی با تبریک به دستگاههایی که توانستهاند خدمات مؤثر و قابل تحسینی را به مردم شریف استان ارائه دهند، تصریح کرد: به عنوان کوچکترین خدمتگزار مردم استان، از تلاشهای همه مدیران خدوم و دلسوز قدردانی میکنم و امیدوارم این مسیر با جدیت ادامه یابد.
حجت الاسلام غفوری در ادامه با تقدیر از حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استان، گفت: حضور ایشان و پیگیریهای مستمرشان در برگزاری جشنوارههای ارزیابی عملکرد، نشانه اهتمام دولت به ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نماینده ولیفقیه همچنین از محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران به سبب تلاشهای مؤثر در ترویج فرهنگ بهرهوری و نقشآفرینی در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و افزود: اگر در حوزه بهرهوری به اهداف پیشبینیشده دست یابیم، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگیهای اقتصادی و مدیریتی کشور برطرف خواهد شد.
وی از حضور رحیمی، از یادگاران دوران دفاع مقدس و معاون مجلس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز قدردانی کرد و افزود: چنین مدیرانی که با روحیه جهادی و ایثارگری در خدمت نظام و مردم هستند، شایستهترین الگوها برای نسلهای آیندهاند.
حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز قدردانی کرد و گفت: مدیریت دقیق، پیگیریهای میدانی و نظارت مستمر ایشان بر مسائل استان موجب شده است روند خدمترسانی در کرمانشاه با انسجام و نظم بهتری پیش رود.
وی در پایان اظهار داشت: از خداوند متعال برای همه مدیران خدوم و کارکنان پرتلاش دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه توفیق روزافزون، خدمت بیشتر به مردم و موفقیت در مأموریتهای الهیشان را مسئلت دارم و امیدوارم همواره در مسیر خدمت به نظام و مردم سرافراز باشند.
