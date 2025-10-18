به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، در نشست با دهیاران جزیره قشم اظهارکرد: آینده توسعه ایران از مسیر دریا می‌گذرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر جزایر و سواحل جنوبی کشور گفت: اگر اقتصاد پایدار بر پایه توان مردم شکل بگیرد، توسعه پایدار در کشور محقق خواهد شد.

حسین‌زاده از تشکیل شورای عالی توسعه روستاهای دریاپایه ایران خبر داد و افزود: این شورا با محوریت توسعه سواحل مکران، خلیج فارس و دریای خزر فعالیت می‌کند و ایجاد صندوق توسعه دریا روستا نیز در دستور کار است تا سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی تسهیل شود.

وی همچنین از تدوین سند ملی شاخص‌های توسعه روستاهای دریاپایه خبر داد و تأکید کرد: با تقویت ظرفیت‌های بومی و آموزش‌های دریاپایه، مسیر توسعه متوازن کشور هموار خواهد شد.