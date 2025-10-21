غیبت هافبک جنجالی و مصدومیت وینگر خارجی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار حساس مقابل الوحدات اردن در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهر) در زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در جریان این تمرین، روزبه چشمی کاپیتان استقلال که همچنان با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند، به صورت اختصاصی و جدا از سایر بازیکنان تمرین کرد. همچنین موسی جنپو، هافبک اهل مالی آبی‌پوشان، در جریان تمرین دچار مصدومیت شد که با حضور تیم پزشکی تحت مداوا قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد حضور او در دیدار فردا مقابل الوحدات بعید باشد.

ابوالفضل جلالی دیگر بازیکن استقلال نیز در بخشی از تمرین با مصدومیت جزئی روبه‌رو شد اما پس از بررسی وضعیتش، به تمرینات گروهی بازگشت و مشکلی برای همراهی تیم ندارد.

در این میان، دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال که وعده داده بود روز گذشته به تهران بازگردد، همچنان غایب بود و در تمرین امروز نیز حضور نداشت؛ به همین دلیل او در ترکیب استقلال برای دیدار برابر الوحدات جایی نخواهد داشت.