ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوحدات/ اعتماد ساپینتو به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه (۳۰ مهر) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال که در دیدار اخیر تیمش برابر مس رفسنجان توانست دومین پیروزی فصل را جشن بگیرد، این بار به دنبال کسب یک برد ارزشمند آسیایی است تا علاوه بر زنده نگه داشتن امیدهای آبی‌پوشان برای صعود به مرحله حذفی، دومین پیروزی متوالی خود را نیز رقم بزند.

در ترکیب استقلال، حبیب فرعباسی که در دو بازی گذشته سنگربان آبی‌ها بوده و در دیدار با مس موفق به ثبت کلین‌شیت شد، بار دیگر از ابتدا درون دروازه قرار خواهد گرفت.

در قلب خط دفاعی، رستم آشورماتوف در کنار عارف آقاسی به احتمال فراوان زوج دفاعی استقلال را تشکیل می‌دهند. البته در صورت آمادگی کامل سامان فلاح، احتمال تغییر در این زوج وجود دارد، اما با توجه به مصدومیت جزئی او در بازی قبلی، حضورش از ابتدا در ابهام است.

در سمت راست خط دفاعی، صالح حردانی با توجه به غیبت روزبه چشمی به عنوان کاپیتان تیم ایفای نقش خواهد کرد و در سمت چپ نیز حسین گودرزی وظیفه مهار مهاجمان حریف را بر عهده دارد.

در میانه میدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و مهران احمدی دو هافبک جوان و پرتلاش استقلال خواهند بود که نقش مهمی در بازی‌سازی تیم دارند. در جناح راست، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی که در هفته‌های اخیر نمایش درخشانی داشته، به میدان می‌رود و در سمت چپ نیز علیرضا کوشکی حضور خواهد داشت.

در خط حمله، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان زوج تهاجمی استقلال را تشکیل خواهند داد و وظیفه گلزنی آبی‌پوشان را بر عهده دارند.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار مقابل الوحدات به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی (سامان فلاح)، صالح حردانی، حسین گودرزی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان.