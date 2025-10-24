جعفرزاده: برخورداری از نیت الهی از ملزومات مدیریت موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفرزاده صبح جمعه در نشست تخصصی شاخصه‌های مدیریت جهادی از منظر امامین انقلاب با نگاه به آموزه‌های تمدنی معارف رضوی که در دانشگاه سما برگزار شد، اظهار کرد: برخورداری از نیت الهی به عنوان یکی از ملزومات مدیریت مؤثر با هدف تعالی انسان، شاخصه اصلی مدیریت است.

وی در این نشست به فطری بودن آموزه‌های دینی پرداخت و افزود: نیاز امروز جامعه تمسک به اسلام ناب محمدی و ائمه معصومین (ع) است.

جعفرزاده به تعریف مبنایی و ریشه‌ای از مدیریت جهادی و پیوند دادن این موضوعات با سیره‌ی نبوی بالاخص امام رضا (ع) اشاره کرد و افزود: توجه به سیر صعودی و مبتنی بودن این مدیریت بر حب و محبت و عشق داشتن نسبت به مسائل پیرامون و اطراف و نیز دشمن شناسی هر کس نسبت به زمان خود از جمله سیاست و حکومت داری و در یک کلام مالک اشتر بودن در عصر خود لازمه یک انسان شاخص در امر مدیریت جهادی است.