علم الهدی:کنگره ۱۸ هزار شهید نشانگر مرز نهایی قدرت ما در دنیا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با خادمان شهدا و عوامل برگزار کننده کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتکارات بدیع، هنرمندی فوقالعاده، خدمات مخلصانه دستگاههای مختلف استان، شهرداری مشهد و سایر نهادهایی که برای این کنگره زحمت کشیدند قدردانی میکنم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برگزاری این کنگره نه تنها نشانگر قدرت و ابتکار نهاد مقدس سپاه پاسداران که محور اقتدار نظام بود و اثبات کرد سپاه نه تنها مرجع نظامی و امنیتی، بلکه میتواند محور اقتدار فرهنگی کشور نیز باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه حرکتهای جالب و مجاهدانه این نهاد، بهویژه در زمینه پر کردن کمبودهای فرهنگی و ایجاد بسترهای معنوی و سازنده، گامی استوار در جهت ارتقای فرهنگ ملی است و این میدان، همان میدان فعالیت و مجاهدت سپاه پاسداران است، افزود: در این کنگره، زیباییها و ارزشهای تاریخی نمایان شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امروز ما در جهان، موقعیتی منحصربه فرد داریم و در این شرایط، نه توانمندیهای نظامی و نه تجهیزاتمان، بلکه حضور پرشورمردم در صحنه دفاع از نظام با توکل به پرورگار، تنها قدرتی است که کشور ما را متمایز کرده است.
وی با اشاره به اینکه حضور مردم در هر مانور و رزمایشی، مرز نهایی ایستادگی و مقاومت ما در راه اسلام و انقلاب را نشان میدهد، اضافه کرد: کنگره ۱۸ هزار شهید نه فقط برای خود ما بلکه بعد از یک دوره حساس پساجنگ، بهعنوان بزرگترین رزمایش قدرت ما در برابر دشمنان، برگزار شد؛ رزمایشی که نه تنها در عرصه خشکی، دریا و هوا، بلکه در زمینه فرهنگی و معنوی نیز بالاترین سطح نمایش تواناییهایمان بود.
علم الهدی عنوان کرد: این کنگره، تصویری واضح از شجاعت و فداکاری شهدا در دوران دفاع مقدس، در لحظات حساس عملیات و جنگهای دشوار ارائه داد و نشان داد که مردم ما تا چه حد میتوانند با وجود سختیها پیروز شوند و همچنان در مسیر مقاومت و حمایت از ارزشهای انقلاب ایستاده بمانند. این نمونه زنده بزرگترین مانور قدرتملت است که نه تنها به دشمنان، بلکه به خود ما یادآوری میکند که اراده مردمی، منبعی بینظیر برای پیروزی است.
وی گفت: این کنگره که بزرگترین «رزمایش» قدرت ما در دنیا بود، گواهی زندهای بر توانمندی و ایستادگی مردمی است که با نوآوریها و آثار هنری خلاقانه شما عزیزان به زیبایی به نمایش درآمد. در شرایط دشوار جنگ دوازده روزه و پساآن، این کنگره به عنوان یک آزمایش عظیم نظامی‑فرهنگی، امکانپذیرترین راه برای نشان دادن حقیقت فداکاریهای شهدای ما بوده؛ بهطوری که هیچ نمادی دیگری نمیتوانست بهتر از بهپیشبردن تصویر یک شهید در لحظات حساس زندگیاش، وقتی که در تلاطم جنگ، از خانوادهاش جدا میشد، امکانات مادی را رها میکرد و به جان فشانی میگریخت، به جهانیان نشان داده شود.
اخلاص و توکل؛ دو عامل کلیدی موفقیت
عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: پشت این موفقیت، دو نیروی اساسی نهفته بود: اولین آن اخلاص بیغرضانه همه شرکتکنندگان بود که با وجود تمام موانع، پایدار ماندند تا همواره به یاد شهدای عزیز بمانند و مردم را بهعنوان پشتوانه اصلی نظام در جهان نشان دهند. دومین عامل اعتماد بیقید و شرط به خدا بود؛ تمام کارها را بهدست خالق سپرده و با این توکل، هرچند که آینده نامشخص و نتایج ممکن بود نامطمئن باشد، به پیش رفتند. این ترکیب از اخلاص انسانی و توکل الهی، رکن اساسی تمام پیشرفتها، تعالیها و دستاوردهای این کنگره شد که بهنوعی اوجگیری از توانمندیها را به نمایش گذاشت و پیام توانمندی و پایداری نظام را بهتمام جهان منتقل کرد.
وی گفت: باید تأکید کرد که برگزاری این کنگره نه به دست یک شخص خاص بلکه با زحمات خالصانه همه شما خادمان شهدا، همیاران و عنایت پروردگار بود و از صمیم قلب، تمام افراد بهکارگیری توان و انرژی خود را بهخدا سپردند؛ این توکل و اخلاص، همچون نوری بود که مسیر پیشرفت را روشن کرد.
وی افزود: از صمیم قلب از تمام برادران، خواهران و همکارانی که با پوشیدن لباسهای ایثار، در خط دفاع از دین ایستادند، تقدیر میکنم و باید بگویم که ارزش واقعی این کنگره نه تنها در تقدیر و تشکرهای ظاهری است، بلکه در شبها و روزهای بیخوابی، در زحمات بیوقفه شماست که از درگاه باری تعالی میخواهیم در نهایت به لبخندی از حضور اقدس امام زمان (عج) منجر شود که ارزش این پاداش با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
نظر شما