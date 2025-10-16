علم الهدی: وجود اراده قوی برای اجرای اصول حکمرانی دینی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سنگ‌، نشان‌گری است که راه را برای پیدا شدن می‌گذارد؛ خطِ علامتی است که به ما داده شده است تا مسیرها را درک کنیم. ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی همان علامتی است که امروز، پس از چهل‌وپنج سال گذشتن از انقلاب، در میان تمام دولت‌ها و تغییراتی که در کشور رخ داده، همچنان پابرجاست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: متأسفانه اصولی که خود امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در عرصه‌های اجرایی حکومت پایه‌گذاری کردند، تا به امروز به‌طور کامل به مردم منتقل نشده و برای آنان ملموس نیست؛ می‌خواهم نکته‌ای را مورد تأکید قرار دهم: جهت‌گیری مثبت که بر پایهٔ مبانی امام و رهبری استوار است، در عمل به‌درستی اجرا نشده و نمی‌تواند به‌عنوان الگو برای مردم حس شود. در زمان حاضر، اصول حکمرانی دینی برای عموم مردم کمتر مطرح می‌شود و مردم به‌جای دریافت معنا، با مشکلات روزمرهٔ زندگی در کشور سروکار دارند.

وی ادامه داد: اراده یک قدرت اجرایی قوی برای اجرای اصول حکمرانی دینی در کشور ضروری است؛ اما هنوز این اصل به‌درستی در عرصه اجرایی تجلی نیافته است.

علم الهدی گفت: از این رو، از شما درخواست می‌کنم تا در سمینارها، مصاحبه‌ها و حوزه‌های آکادمیک کشور، این موضوع را به‌طور جدی بررسی کنید. این طرح نه تنها به‌عنوان یک پروژهٔ فقهی دربارهٔ حکمرانی اسلامی مطرح است، بلکه به‌عنوان یک چارچوب کاربردی برای تطبیق قواعد فقهی با مسائل روز نیز است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حدود هشت سال اخیر، ما به‌طور پیوسته بر روی فقه حکومتی کار کرده‌ایم؛ پروژه‌های مختلفی از جمله بررسی نظریهٔ ولایت فقیه از دورهٔ شیخ مفید تا امام، مشروعیت حکومت در غیاب امام زمان، فقه امنیت و فقه مقاومت به‌صورت جزئی و جامع انجام شده است. بحث مقاومت، که به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده، تا کنون به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و مصادیق عملی آن نیز ارائه شده است؛ اما هنوز جای پیشرفت بیشتری وجود دارد.

ایشان افزود: در نهایت، باید ذکر کرد که تمامی اصول و مبانی حکمرانی که توسط مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) تصویب شده‌اند، همچنان در دست توسعه و بهبود هستند. اگر می‌توانستیم اقدام گسترده‌تری برای پیاده‌سازی این اصول انجام دهیم، می‌توانستیم زمینهٔ بهتر و گسترده‌تری برای تلاش‌های علمی و پژوهشی فراهم کنیم؛ به‌طوری‌که نه فقط در دانشگاه‌های تهران، بلکه در مشهد و سایر مراکز علمی، ترکیبی از پژوهشگران و متخصصان بتوانند به‌صورت منسجم در زمینه حکمرانی دینی فعالیت کنند.