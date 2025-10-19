به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، اختتامیه همایش ملی حکمرانی آموزش عالی در عصر دیجیتال را روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌کند.

در افتتاحیه این مراسم، سعید غیاثی ندوشن دبیر علمی همایش، محمد تقی کرمی قهی سرپرست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم سخنرانی می‌کنند.

در ادامه این مراسم کارگروه‌هایی با موضوع آموزش عالی و دیجیتال با حضور اساتید و کارشناسان برگزار می‌گردد.

اختتامیه همایش ملی حکمرانی آموزش عالی در عصر دیجیتال روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۸ الی ۱۷ به آدرس: پاسداران، گلستان یکم، (مومن نژاد)، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.