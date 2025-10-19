دو بازیکن استقلال به الوحدات رسیدند؛ ابهام درباره حضور کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران تمرینات خود را برای دیدار حساس و سرنوشت‌ساز مقابل الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ پیگیری می‌کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند در این بازی خانگی با کسب پیروزی، نخستین سه امتیاز خود را در رقابت‌های آسیایی فصل جاری به دست آورند.

در همین حال، سامان فلاح و موسی جنپو دو بازیکن استقلال که در دیدار برابر مس رفسنجان دچار مصدومیت شده بودند، دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته‌اند و با نظر کادر فنی می‌توانند در ترکیب آبی‌پوشان به میدان بروند.

از سوی دیگر، روزبه چشمی کاپیتان استقلال هنوز به آمادگی کامل نرسیده و قادر به همراهی تیمش در این مسابقه نخواهد بود. او قرار است برای دیدار آینده برابر فجرسپاسی آماده شود.

گفتنی است دیدار تیم‌های استقلال و الوحدات شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.