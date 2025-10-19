رضایت ساپینتو از مدافع جنجالی؛ خط دفاع تغییر می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در دیداری حساس میزبان تیم الوحدات اردن خواهد بود. آبی‌ها در دو دیدار گذشته خود در رقابت‌های آسیایی شکست خورده‌اند و کسب سه امتیاز این بازی برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی حیاتی است.

عارف آقاسی، بازیکنی که با سر و صداهای فراوان در فصل نقل و انتقالات به استقلال پیوست، در هفته‌های ابتدایی در ترکیب اصلی تیم حضور داشت، اما اشتباهات پیاپی او باعث شد تا هواداران علیه او شعار دهند. پس از دیدار هفته چهارم مقابل پیکان که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، آقاسی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود قصد دارد استقلال را ترک کند تا جای خود را برای جانشین باز کند.

با این حال، پس از برگزاری جلسه با مدیران باشگاه، آقاسی تصمیم به ماندن گرفت و مدتی دور از فهرست تیم بود. این بازیکن در هفته‌های اخیر با نمایش قابل قبول در تمرینات، نشان داده بار دیگر توانسته اعتماد ریکاردو ساپینتو را جلب کند و حتی در دیدار با مس رفسنجان به جای سامان فلاح که مصدوم شده بود، به میدان رفت.

ساپینتو در سه بازی اخیر خود از زوج سامان فلاح و رستم آشورماتوف در قلب خط دفاع استفاده کرده است و با توجه به رضایت سرمربی از عملکرد آقاسی، احتمال تغییر در ترکیب اصلی و بازگشت او در دیدارهای پیش رو وجود دارد. با این حال، جایگاه آشورماتوف در خط دفاع قطعی است و تنها در صورت مصدومیت یا اخراج از زمین، ترکیب اصلی استقلال دچار تغییر خواهد شد.