به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در میزگرد تخصصی «حکمرانی فناوری»، نمایندگان ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی به عنوان یکی از بازیگران اصلی حاضر در این نشست، به تبادلنظر با سایر نهادهای سیاستگذار و اجرایی پرداختند.
در این نشست تخصصی، نمایندگان ارشد نهادهای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی شامل ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، ستاد علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی، بنیاد ملی علم ایران، سازمان ملی استاندارد، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه حضور داشتند.
مریم هاشمی، دبیر علمی رویداد اینوفارم، با اشاره به برگزاری پیشاپیش نشستهای نخبگانی، هدف از این میزگرد را ایجاد فضای تعاملی بین بخشهای دولتی، خصوصی و پژوهشی عنوان کرد.
شرکتکنندگان در این نشست به بررسی چالشهای کلیدی پرداختند و راهکارهای عملی در محورهای اصلاح ساختارهای سیاستگذاری، تسهیل مقرراتگذاری، توسعه مدلهای تأمین مالی، استانداردسازی محصولات فناورانه و توانمندسازی زیستبوم نوآوری ارائه شد.
همچنین مقرر شد، خروجی این میزگرد در قالب بستهای از راهکارهای اجرایی، تدوین و در کارگروههای تخصصی اینوفارم بررسی شود.
گفتنی است پیگیری و اقدامات انجامشده از طریق شبکه فعالان زیستبوم به اطلاع اعضا خواهد رسید.
نظر شما