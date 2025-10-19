به گزارش خبرنگار مهر، علی عزیزی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد این اداره پرداخت و با اشاره به کسب عنوان واحد نمونه کشوری توسط سه واحد تولیدی از استان فارس در سال گذشته، این دستاورد را در مقایسه با سایر استانهای بزرگ کشور، مهم ارزیابی کرد.
وی گفت: ۲ واحد تولیدی استانی بهعنوان واحد نمونه استانی معرفی و چندین مدیر کنترل کیفیت در سطح ملی و استانی برگزیده شدند.
مدیرکل استاندارد فارس افزود: یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته، بهرهبرداری از نخستین آزمایشگاه طلای مجهز به گواهینامه استاندارد بینالمللی ISO/IEC 17025 در استان بود که خلاء بزرگی را در این حوزه برطرف کرد.
عزیزی از اجرای طرح «سفیر استاندارد» در مدارس خبر داد و گفت: این طرح که سال گذشته در ۱۰ مدرسه اجرا و با استقبال دانشآموزان روبرو شد، امسال به ۲۰ مدرسه افزایش خواهد یافت تا فارس در ترویج فرهنگ استاندارد پیشتاز باشد. همچنین، ۱۴ دفتر استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ادارهکل استاندارد فارس در چهار محور اصلی فعالیت یعنی استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی عملکرد قابل توجهی داشته است. در این مدت، ۶۴ پیشنهاد تدوین استاندارد ملی به سازمان ملی ارسال و ۱۹ استاندارد جدید در دست تدوین قرار گرفته است. همچنین، ۱۰۰ پروانه برای مدیران کنترل کیفیت و بیش از ۱۵۰ پروانه اجباری کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
ایمنی شهربازیها و کنترل نازلهای سوخت
مدیرکل استاندارد فارس در بخش ایمنی گفت: تمامی شهربازیها، مشمول استاندارد اجباری بوده و بدون گواهی استاندارد اجازه فعالیت ندارند. در سال جاری، ۸۰ شهربازی مورد بازدید قرار گرفته و ۱۰۰ دستگاه بازی غیراستاندارد، عمدتاً به دلیل پایان اعتبار گواهی پلمب شدند.
عزیزی در مورد جایگاههای سوخت هرگونه شایعه مبنی بر «هوادادن نازلها» را تکذیب کرد و افزود: با آزمون بیش از ۵۲۰۰ نازل سوخت، بیشترین میزان خطا در محدوده مجاز بوده و در مواردی نادر، جایگاهها حتی کسری سوخت نیز داشتهاند.
وی ادامه داد: نظارت بر آسانسورها نیز با سختگیری ادامه دارد. بهگونهای که پیش از صدور پایان کار توسط شهرداری، گواهی استاندارد آسانسور باید اخذ شود. نظارت دورهای نیز برای ساختمانهای شخصی تنها با درخواست مالک صورت میگیرد، اما مراکز پرتردد دولتی بهصورت مستمر پایش میشوند.
مدیرکل استاندارد فارس در پایان، بر رویکرد تعاملی این اداره با دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و تولیدکنندگان برای ارتقای مستمر کیفیت محصولات و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد.
