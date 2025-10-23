امیری: بروزرسانی و گسترش استانداردسازی در فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، ظهر پنجشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز گفت: با پیچیدهتر شدن زندگی بشر، ضرورت تدوین قوانین استاندارد، نه تنها برای محصولات، بلکه برای خدمات نیز احساس میشود.
وی به سند توسعه گردشگری استان فارس اشاره و تأکید کرد که خدمات هتلها و حملونقل گردشگران باید استانداردسازی شوند تا استان در عرصه ملی و بینالمللی موفق باشد.
استاندار فارس همچنین مهر استاندارد را سرمایهای بزرگ برای سازمان ملی استاندارد دانست که اعتماد و اطمینان مصرفکننده را تأمین میکند و خواستار آن شد که سازمان استاندارد از طریق رسانهها، نقش و اهمیت کد ده رقمی درج شده روی کالاها را به مردم بیشتر معرفی کند تا مشخصات تولیدکننده و کیفیت کالا قابل استعلام باشد.
امیری استانداردسازی را یکی از ارکان اصلی ارتقای بهرهوری در کشور دانست و گفت: زیبنده نیست در کشورهای ما بهرهوری منفی باشد، لذا اصلاح فرآیندهای غیرضروری و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی، از نتایج مستقیم استانداردسازی است.
وی به ضرورت قانونگذاری و مقرراتگذاری در حوزههای جدید، بهویژه نرمافزار و دادهها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برای ایدههای جدید قانونگذاری نکردیم.
استاندار فارس با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از فناوریهای دیجیتال، استانداردسازی دادهها و نرمافزارها را ضروری خواند تا در صورت صادرات این محصولات، رقابتپذیری لازم در بازارهای جهانی و منطقهای کسب شود. این امر بهویژه در استان فارس که در حوزه صنعت سبز و الکترونیک فعال است، باید مد نظر قرار گیرد.
