به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب از اجرای طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این طرح تا ۱۵ مهر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان با قیمت و کیفیت مناسب و مقابله با تخلفات بازار است. در این راستا همه ظرفیتهای نظارتی استان از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، ادارهکل استاندارد، اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیههای صنفی مشارکت دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به جزئیات این طرح، افزود: کنترل قیمت و کیفیت انواع نوشتافزار مانند دفتر، مداد، خودکار و کیف، برخورد با گرانفروشی، جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق، حذف محصولات دارای تصاویر غیراخلاقی، مقابله با فروش اجباری بستهای و الزام فروشندگان به صدور فاکتور رسمی از مهمترین محورهای طرح است.
مجرب گفت: رصد تبلیغات محیطی و مجازی، نظارت بر نمایشگاههای عرضه مستقیم نوشتافزار و ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه جامع تجارت نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در اجرای موفق این طرح، از خانوادهها خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
مدیرکل صمت فارس تصریح کرد: این طرح آزمونی برای کاهش فشار مالی خانوادهها و ایجاد آرامش در بازار است و نظارتها به صورت جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت تا بازار لوازمالتحریر به ثبات و آرامش برسد.
