تشکیل پرونده برای ۲ واحد متخلف تولید کننده مواد شوینده در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی از اجرای طرح ویژه نظارتی و بازرسی از واحدهای تولیدی محصولات شوینده در این استان خبر داد و گفت: احترام به حقوق مصرفکنندگان باید سرلوحه همه واحدهای تولیدی و خدماتی قرار گیرد و کرامت مصرف کنندگان چه از نظر تولید محصولات باکیفیت و با وزن مناسب و چه از نظر ارائه خدمات به آنها باید حفظ شود.
وی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی واحدهای تولیدی محصولات شوینده، ادامه داد: در پی اجرای طرح نظارتی و بازرسی از واحدهای تولیدی محصولات شوینده در استان، بازرسان موفق به شناسایی تخلف ۲ واحد تولیدی در زمینه کمفروشی شدند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: در جریان این بازرسیها که با هدف بررسی وزن و قیمت محصولات انجام شده، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ بطری حاوی مواد شوینده از جمله مایع سفیدکننده و جرمگیر با وزن کمتر از مقدار درجشده بر روی بستهبندی، در آستانه ارسال به بازار شناسایی شد.
حسنی گفت: بازرسیها به صورت تصادفی از انبار محصولات آماده عرضه به بازار انجام و وزن واقعی کالا با مشخصات درجشده روی بستهها تطبیق داده شده که طی آن مشخص میشود برخی از بطریها با وزن کمتر از مقادیر مندرج بر روی محصول روانه بازار میشدند.
وی ادامه داد: با توجه به بررسیها تخلف این ۲ واحد تولیدی محرز شده و پرونده تخلف آنها تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت فارس افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد به بازار بوده و طرحهای نظارتی مشابه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
حسنی با یادآوری این موضوع که مردم چشم بیدار بازرسی هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی یا تولیدی موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ به این اداره کل اطلاع دهند تا بازرسان در اسرع وقت به بررسی موضوع بپردازند.
