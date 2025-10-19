به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از قطعات ۵ و ۶ کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول ۱۲ کیلومتر در محور سنندج – دیواندره بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.
استاندار کردستان در حاشیه این بازدید گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای استان کارگاههای راهسازی فعال هستند، اما به دلیل عقبماندگیهای گذشته، مشاهده نتایج اقدامات به صورت آنی و سریع امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: تکمیل این کریدور بزرگراهی به عنوان بخش مهمی از پروژه میاندوآب – کرمانشاه، به توسعه زیرساختهای حملونقل در استان کمک خواهد کرد و تأثیر بسزایی در کاهش سوانح جادهای، تسهیل در تردد و بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت.
پروژه کریدور بزرگراهی غرب کشور در حال حاضر شامل دو تونل در دست احداث از جمله تونل شماره ۲ گردنه ماموخ به طول ۲۸۰ متر است.
استاندار کردستان از نزدیک با روند اجرای این تونلها آشنا شد و خواستار تسریع در بهرهبرداری از آنها شد.
