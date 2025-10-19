به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن‌نژاد در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان، اظهار داشت: حجم کل مخزن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «خان‌آباد» الیگودرز با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم و سدهای «ایوشان» و «خان‌آباد» نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۸ و ۳۳ درصد کاهش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۲۰.۶۳ میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۸ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی ۱.۹۵ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.

حسن‌نژاد، تأکید کرد: باتوجه‌به کاهش قابل‌ملاحظه حجم آب موجود پشت سدها و مصارف بالای آب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی، لزوم همکاری کشاورزان در رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی ضرورت دارد.