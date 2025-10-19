مام عزیزی: اشنویه در برندسازی محصولات کشاورزی ضعیف عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام مام عزیزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای بخش کشاورزی اشنویه اظهار کرد: شهرستان اشنویه یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب، گیلاس و میوه‌های فصلی درکشور است که باید جایگاه خود را در عرصه صادرات تثبیت کند.

وی با تاکید بر تشکیل شورای سرمایه‌گذاری و توسعه شهرستان گفت: در تولید محصولات باغی اشنویه از ظرفیت بالایی برخورداراست، و تنها در حوزه سیب گردش مالی بالای ده همت برآورد شده، اما در معرفی و برندسازی محصولات ضعیف عمل کرده‌ایم، که یکی از اقدام نوآورانه در این مبحث برگزاری جشنواره‌های سیب و گیلاس است.

مام عزیزی با بیان اینکه سیب، گیلاس و میوه‌های هسته دار این شهرستان از نظر کیفیت و ماندگاری، قابلیت رقابت را دارد، اظهار امیدواری کرد: سال آینده شاهد برگزاری جشنواره گیلاس و سیب خواهیم بود

سرپرست فرمانداری اشنویه با تاکید بر نقش اتاق فکر جهاد کشاورزی اشنویه در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری و هوشمندسازی کشاورزی جهت تبدیل شهرستان به قطب صادرات و گردشگری باید محقق شود.

وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی تصریح کرد: توسعه بدون حضور سرمایه‌گذاران رقم نمی‌خورد. مسئولان شهرستان باید فعالانه در جذب سرمایه نقش‌آفرین باشند و در این مسیر نیازمند تلاش جمعی و شبانه‌روزی همه فعالان عرصه تولید هستیم

در این جلسه تولید کنندگان و فعالین اقتصادی در مباحث صادرات، افزایش بهره وری، برندسازی محصولات کشاورزی و باغی، توجه به آموزش‌های لازم، تقویت تعاونی باغداران و احیای مجدد خانه کشاورز و افزایش کیفیت محصولات و رفع مشکلات سیب صنعتی … مشکلات و راهکارهای لازم را بیان کردند.