۳ روز نبرد سایبری برای کسب جایزه ۱۳ هزار دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، رقابت‌های امنیت سایبری دومین دوره المپیک فناوری ۱۴۰۴ با حضور گسترده متخصصان داخلی و خارجی در منطقه نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در قالب سه لیگ تخصصی طراحی شده است.

درودیان، مدیر اجرایی بخش امنیت سایبری المپیک فناوری، با اشاره به استقبال چشمگیر از این رویداد گفت: در مرحله نهایی رقابت‌ها، سه مسابقه اصلی Attack-Defense CTF(حمله و دفاع) روز دوشنبه ۵ آبان، Hardware CTF (فتح پرچم سخت‌افزاری) سه‌شنبه ۶ آبان، و Pwny Racing CTF (رقابت برق‌آسا) چهارشنبه ۷ آبان برگزار می‌شود که رقابت برق‌آسا برای نخستین‌بار در ایران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع، ۳۰ تیم ایرانی و بین‌المللی به مرحله نهایی رقابت‌های تیمی راه یافتند و ۱۲۰ نفر از برترین شرکت‌کنندگان مرحله مقدماتی در رقابت انفرادی Pwny Racing CTF حضور خواهند داشت.

درودیان با اشاره به جوایز این رقابت‌ها اظهار کرد: بیش از ۱۳ هزار دلار جایزه نقدی برای برندگان رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده است و تیم‌های برتر علاوه بر دریافت جوایز، به شبکه همکاری‌های تخصصی امنیت سایبری ایران و جهان متصل خواهند شد.

شکسته‌شدن رکورد حضور در مسابقات CTF در ایران و خاورمیانه

درودیان در خصوص مرحله مقدماتی این دوره از رقابت‌ها که پیش از این برگزار شده نیز گفت: در مرحله مقدماتی که به‌صورت ۲۴ ساعته و آنلاین برگزار شد، ۱۲۴۱ تیم از سراسر جهان برای حل چالش‌های پیچیده در شش حوزه تخصصی شامل وب، رمزنگاری، مهندسی معکوس، اکسپلویت، فارنزیک و سخت‌افزار به رقابت پرداختند. در این رقابت، رکورد حضور در مسابقات CTF در ایران و خاورمیانه شکسته شد.

«هکرهای دوست‌داشتنی» دوباره به صحنه بازمی‌گردند

یکی از بخش‌های المپیک فناوری، کنفرانس علمی «هکرهای دوست‌داشتنی» است که باهدف گسترش فرهنگ امنیت سایبری و معرفی تهدیدات نوظهور برگزار می‌شود. این کنفرانس که نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ در نمایشگاه اینوتکس برگزار شد، در سال ۱۴۰۳ دومین دوره خود را در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تجربه کرد و با استقبال گسترده مدیران، متخصصان و علاقه‌مندان مواجه شد.

به گفته درودیان، سومین دوره این کنفرانس نیز در روز پایانی المپیک فناوری ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و شامل ارائه‌هایی از متخصصان داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های تهدیدات نوین، فناوری‌های دفاعی پیشرفته و روش‌های نوین مقابله با حملات سایبری خواهد بود.

مسیر شناسایی استعدادهای امنیت سایبری در المپیک فناوری هموار می‌شود

درودیان در پایان تأکید کرد: هدف ما تنها برگزاری رقابت نیست، بلکه تربیت و شناسایی استعدادهای واقعی در حوزه امنیت سایبری است. المپیک فناوری فرصتی است تا جوانان ایرانی در کنار نخبگان جهانی، مهارت خود را بیازمایند و وارد مسیر حرفه‌ای توسعه امنیت دیجیتال کشور شوند.