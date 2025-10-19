به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس شهرستان رامسر با اشاره به سابقه درخشان این منطقه در دوران انقلاب و دفاع مقدس، افزود: رامسر بیش از ۲۷۶ شهید فداکار را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
وی تأکید کرد: مردم رامسر با ایمان راسخ و مقاومت مثالزدنی، نقش مهمی در پیروزیهای ملت ایران داشتهاند و باید این هویت انقلابی به نسلهای آینده منتقل شود.
مدیرکل حفظ آثار استان بیان کرد: این یادگارهای تاریخی باید به درستی حفظ و معرفی شوند تا یاد شهدا همیشه زنده بماند.
وی با تأکید بر نقش ایمان و توکل در موفقیتهای ملت ایران گفت: مردم رامسر در سختترین شرایط، تمامی داشتههای خود را برای دفاع از اسلام و انقلاب فدا کردند و این ایثارگریها باعث رقم خوردن پیروزیهای بزرگ شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران در ادامه به تهدیدات دشمنان در قالب جنگ شناختی و رسانهای اشاره کرد و بر ضرورت جهاد تبیین برای مقابله با این هجمهها تأکید کرد و همچنین یادآور شد: مساجد، مدارس و دانشگاهها باید امروز به عنوان پایگاههای اصلی ترویج ارزشهای انقلاب و مقاومت فعال باشند و پیشکسوتان جهاد و مقاومت نقش کلیدی در روایتگری این ارزشها دارند.
در این جلسه قدرتالله قنبریان، از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت، به عنوان مسئول جدید دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان رامسر معرفی شد و از خدمات ارزنده محسن قلیپور در سالهای گذشته قدردانی شد. همچنین بر ضرورت حفظ اسناد و آثار دوران دفاع مقدس برای نسلهای آینده تأکید شد.
نظر شما