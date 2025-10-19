  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

سلامی: ملت ایران در صحنه‌های دفاع از انقلاب باعزت ایستاده است

رامسر - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران گفت: ملت ایران همواره در تمامی صحنه‌های دفاع از انقلاب با عزت ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس شهرستان رامسر با اشاره به سابقه درخشان این منطقه در دوران انقلاب و دفاع مقدس، افزود: رامسر بیش از ۲۷۶ شهید فداکار را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

وی تأکید کرد: مردم رامسر با ایمان راسخ و مقاومت مثال‌زدنی، نقش مهمی در پیروزی‌های ملت ایران داشته‌اند و باید این هویت انقلابی به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیرکل حفظ آثار استان بیان کرد: این یادگارهای تاریخی باید به درستی حفظ و معرفی شوند تا یاد شهدا همیشه زنده بماند.

وی با تأکید بر نقش ایمان و توکل در موفقیت‌های ملت ایران گفت: مردم رامسر در سخت‌ترین شرایط، تمامی داشته‌های خود را برای دفاع از اسلام و انقلاب فدا کردند و این ایثارگری‌ها باعث رقم خوردن پیروزی‌های بزرگ شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران در ادامه به تهدیدات دشمنان در قالب جنگ شناختی و رسانه‌ای اشاره کرد و بر ضرورت جهاد تبیین برای مقابله با این هجمه‌ها تأکید کرد و همچنین یادآور شد: مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها باید امروز به عنوان پایگاه‌های اصلی ترویج ارزش‌های انقلاب و مقاومت فعال باشند و پیشکسوتان جهاد و مقاومت نقش کلیدی در روایتگری این ارزش‌ها دارند.

در این جلسه قدرت‌الله قنبریان، از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت، به عنوان مسئول جدید دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان رامسر معرفی شد و از خدمات ارزنده محسن قلی‌پور در سال‌های گذشته قدردانی شد. همچنین بر ضرورت حفظ اسناد و آثار دوران دفاع مقدس برای نسل‌های آینده تأکید شد.

