به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی دفتر خود، با تبریک پیروزی‌های اخیر ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی تاکید کرد: اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی مایه افتخار و مباهات همگان است.

وی با اشاره به آثار متعدد ورزش در جامعه بویژه ثمرات روانی آن گفت: مقام معظم رهبری از جوانان خواستند نسبت به تحصیل، تهذیب و ورزش اهتمام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه ورزش، مکمل سایر کارها است، اظهار کرد: افزایش آمار حضور افراد جامعه در رشته‌های ورزشی بر کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر است.

مطیعی با تاکید بر اینکه توسعه ورزش، علاوه بر سلامت جسم، بر سلامت روح و روان نیز تأثیرگذار است، گفت: حضور در مسابقات ورزشی بین‌المللی نیز یکی دیگر از ابعاد مهم ورزش است و می‌تواند به معرفی فرهنگ والای اسلامی، ایرانی کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: وقتی یک بانوی ورزشکار و محجبه ایرانی در میادین بین‌المللی حضور می‌یابد و یا یکی از ورزشکارانی ایرانی در حاشیه مسابقات به اقامه نماز می‌پردازد علاوه بر اینکه منش بلند خود را به جهانیان نشان می‌دهد، فرهنگ اسلامی، ایرانی را نیز ترویج می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان روایتی از مولای متقیان حضرت علی (ع) اظهار کرد: حضرت فرمود هیچ عبادت خداوند نیست که با سختی انجام نشود و از آن‌طرف هیچ گناهی نیست که با تمایل شخصی صورت نگیرد، خدا رحمت کند آن مردی را که اراده کند و بر شهوت خود غلبه پیدا کند.

مطیعی با بیان اینکه اسلام برای رفع نیازهای جسمانی راه‌های مشروع را درنظر گرفته است، به نقش ورزش در تقویت اراده انسان اشاره کرد و گفت: ورزش یکی از اموری است که اراده انسان برای مقابله با گناه و معصیت را زیاد می‌کند.

وی در بخش دیگری از این سخنان با تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان، خواستار توجه به عدالت محوری در توسعه ورزش استان شد و افزود: اگر عدالت را مبنای اصلی تصمیم‌گیری ها قرار دهید و فارغ از برخی هیاهوها، به توسعه ورزش در استان بپردازید در کار خود موفق خواهید شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان توجه به استعدادهای ورزشی را یکی از الزامات مدیریت ورزش دانست و گفت: در ورزش استان، تاکید بر ضوابط باید جایگزین توجه به روابط شود.

مطیعی با بیان اینکه مدیران ورزش باید در جذب جوانان به امر ورزش پیش‌قدم باشند، خاطرنشان کرد: توجه به استعدادهای ورزشی مناطق محروم و دورافتاده، یکی از مطالبات ورزشکاران استان است که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

به گزارش مهر، در ابتدای این دیدار محسن ایزدبخش سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان و عیسی فاضلی رییس هیئت جانبازان و توانیابان استان سمنان به تشریح برنامه‌های خود در مدیریت ورزش استان پرداختند.