به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش صبح یکشنبه در آیین تجلیل از روابطعمومیهای برتر هیاتهای ورزشی استان سمنان در اداره کل ورزش و جوانان سمنان بر نقش مهم روابطعمومی در انعکاس صحیح و حرفهای فعالیتهای ورزش و جوانان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، خبر و نحوه روایت آن میتواند سرنوشت یک مجموعه را تغییر دهد، اظهار داشت: روابطعمومی تنها یک عنوان اداری نیست، بلکه ابزاری مهم برای معرفی ظرفیتها، امیدآفرینی، الگوسازی و انتقال درست پیام به جامعه محسوب می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان ادامه داد: اگر یک فعالیت ارزشمند بهدرستی دیده و روایت شود، میتواند سالها اثرگذار باشد و الهامبخش نسلهای آینده قرار گیرد.
ایزدبخش با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از مدیرمحوری به ورزشمحوری و جوانمحوری افزود: در حوزه ورزش باید تلاشها و موفقیتهای ورزشکاران، مربیان، داوران، هیاتها و فعالان فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش دیده شود و روابطعمومیها نقش کلیدی در این مسیر دارند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی فعالان روابطعمومی بیان کرد: برگزاری دورههای آموزشی و ارتقای دانش رسانهای و ارتباطی، از نیازهای جدی این حوزه است و باید با برنامهریزی مستمر دنبال شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین با اشاره به لزوم تقویت ساختار روابطعمومی در هیاتهای ورزشی تصریح کرد: هیاتهایی که در مسیر اطلاعرسانی، تولید محتوا و ارتباط با رسانهها فعالتر هستند، معمولاً در عرصه عملکردی نیز موفقتر ظاهر میشوند و این دو موضوع در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
