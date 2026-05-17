  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان سمنان توانمند می‌شود

روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان سمنان توانمند می‌شود

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان، توانمندسازی روابط عمومی هیئت‌های ورزشی را یک ضرورت اساسی خواند و تأکید کرد: در دنیای امروز، نحوه روایت خبر می‌تواند سرنوشت یک مجموعه را تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش صبح یکشنبه در آیین تجلیل از روابط‌عمومی‌های برتر هیات‌های ورزشی استان سمنان در اداره کل ورزش و جوانان سمنان بر نقش مهم روابط‌عمومی در انعکاس صحیح و حرفه‌ای فعالیت‌های ورزش و جوانان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، خبر و نحوه روایت آن می‌تواند سرنوشت یک مجموعه را تغییر دهد، اظهار داشت: روابط‌عمومی تنها یک عنوان اداری نیست، بلکه ابزاری مهم برای معرفی ظرفیت‌ها، امیدآفرینی، الگوسازی و انتقال درست پیام به جامعه محسوب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان ادامه داد: اگر یک فعالیت ارزشمند به‌درستی دیده و روایت شود، می‌تواند سال‌ها اثرگذار باشد و الهام‌بخش نسل‌های آینده قرار گیرد.

ایزدبخش با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از مدیرمحوری به ورزش‌محوری و جوان‌محوری افزود: در حوزه ورزش باید تلاش‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران، مربیان، داوران، هیات‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش دیده شود و روابط‌عمومی‌ها نقش کلیدی در این مسیر دارند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی فعالان روابط‌عمومی بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای دانش رسانه‌ای و ارتباطی، از نیازهای جدی این حوزه است و باید با برنامه‌ریزی مستمر دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین با اشاره به لزوم تقویت ساختار روابط‌عمومی در هیات‌های ورزشی تصریح کرد: هیات‌هایی که در مسیر اطلاع‌رسانی، تولید محتوا و ارتباط با رسانه‌ها فعال‌تر هستند، معمولاً در عرصه عملکردی نیز موفق‌تر ظاهر می‌شوند و این دو موضوع در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

کد مطلب 6832527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها