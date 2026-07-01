استقامت در مسیر «حق» رمز اثرگذاری فرهنگی و ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از ورزشکاران سمنانی در دفتر خود با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ورزش به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند بیان کرد: شهید بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی ایفا کرد و در عرصه تربیت نیروهای انقلابی نیز منشأ خدمات فراوانی بود.

وی با استناد به پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفتم تیرماه گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردان خدا به خصوص شهید بهشتی، استقامت در مسیر حق بود؛ ایشان با وجود فشارها و مخالفت‌های فراوان، از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نکرد که همین روحیه می‌تواند الگویی برای فعالان فرهنگی و اجتماعی باشد.

امام جمعه سمنان ادامه داد: هر مجموعه‌ای که بخواهد اثرگذار باشد، باید همچون شهید بهشتی و رهبر شهید انقلاب(ره) در مسیر خود استقامت داشته باشد؛ البته ممکن است در این راه با دشواری‌ها و موانع روبه‌رو باشیم، اما استمرار و پایداری، زمینه‌ساز موفقیت خواهد بود.

مطیعی افزود: هر یک از نوجوانان و ورزشکارانی که با هدایت صحیح شما به موفقیت برسند، ثواب و آثار معنوی آن برای مربیان نیز باقی خواهد ماند و این از برکات کار فرهنگی و تربیتی است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش قهرمانی در ترویج ورزش همگانی گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) همواره نسبت به موفقیت‌های ورزشکاران، به‌ویژه در عرصه‌های بین‌المللی، توجه و تقدیر ویژه‌ای داشتند و ورزش قهرمانی را در کنار توجه به سلامت جسمانی جامعه، دارای اهمیت می‌دانستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: کشورهای دیگر به‌خوبی می‌دانند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی، به ویژه در فوتبال، چه آثار و پیامدهای مثبتی برای ایران به‌دنبال دارد لذا همگان باید از فرصت‌ مسابقات ورزشی بین‌المللی برای معرفی فرهنگ اسلامی ایرانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده کنند.