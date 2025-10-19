به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز سرافراز ۷۰ درصد «حبیب آدینهپور» که سالها با صبر و استقامت، سختیهای ناشی از مجروحیت را تحمل کرده بود، صبح یکشنبه به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.
صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز «حبیب آدینهپور» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز شهید، رأس ساعت ۹ صبح دوشنبه ۲۸ مهرماه از مقابل مهدیه مشهد مقدس واقع در خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور مردم مؤمن و خانوادههای شهدا و ایثارگران برگزار میشود.
پیکر مطهر آن شهید والامقام پس از طواف در بارگاه منور امام رضا (ع) و اقامه نماز، در گلزار شهدای بهشت رضوان مشهد مقدس به خاک سپرده خواهد شد.
جانباز شهید «حبیب آدینهپور» در دوم خردادماه ۱۳۴۴ در شهرستان بجنورد به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات دفاع مقدس بر اثر اصابت ترکش به ناحیه گردن، دست و پا به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سالها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.
نظر شما