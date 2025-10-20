  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد «حبیب آدینه‌پور» در مشهد تشییع شد

مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید «حبیب آدینه‌ پور» با حضور آحاد مردم مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید «حبیب آدینه پور» با حضور صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، فرماندهان نظامی و انتظامی، آحاد مردم انقلابی مردم در مشهد مقدس برگزار شد.

گفتنی است؛ جانباز شهید «حبیب آدینه‌پور» در دوم خردادماه ۱۳۴۴ در شهرستان بجنورد به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات دفاع مقدس بر اثر اصابت ترکش به ناحیه گردن، دست و پا به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.

