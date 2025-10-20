به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید «حبیب آدینه پور» با حضور صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، فرماندهان نظامی و انتظامی، آحاد مردم انقلابی مردم در مشهد مقدس برگزار شد.

گفتنی است؛ جانباز شهید «حبیب آدینه‌پور» در دوم خردادماه ۱۳۴۴ در شهرستان بجنورد به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات دفاع مقدس بر اثر اصابت ترکش به ناحیه گردن، دست و پا به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.