«قاسم علیزاده» جانباز ۷۰ درصد مشهدی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «قاسم علیزاده» جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی بیش از ۴۰ سال تحمل درد و رنج مجروحیت و پس از تحمل یک دوره بیماری سخت دعوت حق را لبیک گفت و یه جمع یاران شهیدش پیوست.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم تشییع فردا رأس ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۰ آذرماه از مقابل مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع)، به سمت بارگاه منور رضوی برگزار و پیکر مطهرش در در جوار یاران شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

«قاسم علیزاده» در ۳۰ مهر ماه ۱۳۴۴ چشم به جهان گشود و طریق سپاه عازم منطقه سردشت شد و در ۲۲ مهر ۱۳۶۱ از ناحیه کمر مجروح و قطع نخاع و به مقام جانبازی نائل آمد و از پس ۴۰ سال تحمل درد رنج مجروحیت یک شنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمد.