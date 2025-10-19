به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور مصر طی سخنانی در قاهره با اشاره به اوضاع نوار غزه گفت: ما از تلاشهای رئیسجمهور ترامپ برای توقف جنگ در غزه قدردانی میکنیم. رئیسجمهور ترامپ قادر است جنگ را متوقف و صلح را در منطقه برقرار کند.
عبدالفتاح السیسی در ادامه افزود: هدف ما گسترش صلح و ثبات در منطقه است و برای توقف جنگ و رساندن کمکها به غزه تلاش کردهایم.
رئیس جمهور مصر همچنین اعلام کرد که کشورش نوامبر آینده میزبان کنفرانس بینالمللی بازسازی غزه خواهد بود.
وی همچنین گفت: از نخست وزیر میخواهم که ایجاد یک سازوکار ملی برای جمعآوری کمکها و اعانههای شهروندان را به عنوان بخشی از تأمین مالی بازسازی نوار غزه بررسی کند.
السیسی به تحولات مصر هم پرداخت و تأکید کرد: چالش اقتصادی با اراده مردم، تمایل آنها به تحمل و برنامهریزی دولت پایان خواهد یافت. ما باید واقعیت را تغییر دهیم و تمام تلاش خود را برای حل بحران اقتصادی به کار گیریم.
