میزبانی مصر از کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه در نوامبر آینده

رئیس‌جمهور مصر اعلام کرد که کشورش ماه نوامبر آینده میزبان کنفرانس بین المللی بازسازی غزه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور مصر طی سخنانی در قاهره با اشاره به اوضاع نوار غزه گفت: ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ برای توقف جنگ در غزه قدردانی می‌کنیم. رئیس‌جمهور ترامپ قادر است جنگ را متوقف و صلح را در منطقه برقرار کند.

عبدالفتاح السیسی در ادامه افزود: هدف ما گسترش صلح و ثبات در منطقه است و برای توقف جنگ و رساندن کمک‌ها به غزه تلاش کرده‌ایم.

رئیس جمهور مصر همچنین اعلام کرد که کشورش نوامبر آینده میزبان کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه خواهد بود.

وی همچنین گفت: از نخست وزیر می‌خواهم که ایجاد یک سازوکار ملی برای جمع‌آوری کمک‌ها و اعانه‌های شهروندان را به عنوان بخشی از تأمین مالی بازسازی نوار غزه بررسی کند.

السیسی به تحولات مصر هم پرداخت و تأکید کرد: چالش اقتصادی با اراده مردم، تمایل آنها به تحمل و برنامه‌ریزی دولت پایان خواهد یافت. ما باید واقعیت را تغییر دهیم و تمام تلاش خود را برای حل بحران اقتصادی به کار گیریم.

