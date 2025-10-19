  1. استانها
شکست خانگی فولاد هرمزگان برابر ایرانجوان بوشهر

بندرعباس- تیم فوتبال فولاد هرمزگان در هفته چهارم لیگ دسته اول جوانان کشور با نتیجه یک بر صفر برابر ایرانجوان بوشهر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور تیم فوتبال فولاد هرمزگان در هفته چهارم این مسابقات در ورزشگاه کارگران بندرعباس میزبان ایرانجوان بوشهر بود و در نهایت با نتیجه یک بر صفر شکست را پذیرفت.

این شکست در حالی رقم خورد که نماینده استان هرمزگان با دو تساوی و دو باخت در پایان هفته چهارم همچنان در رده ششم و یکی مانده به قعر جدول گروه دوم قرار دارد.

در دیگر بازی‌های این گروه استقلال سیلک کاشان در خانه میزبان پارس جنوبی جم بود و نوین فولاد یزد به مصاف نامداران اصفهان رفت که هر دو دیدار با نتیجه یک بر یک به تساوی کشیده شد.

در حال حاضر پارس جنوبی جم با ۸ امتیاز صدرنشین گروه دوم این رقابت‌ها است.

    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عه چه بد
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تو خانه باخت یک بر صفر عجب تفاوت فوتبال هرمزگان با بوشهر

