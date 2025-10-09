برد همزمان نمایندگان هرمزگان و صدرنشینی فولاد در لیگ برتر فوتبال ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در ادامه رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم شهرداری بندرعباس در دیداری خانگی موفق شد شاهین خزر رودسر را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دهد.

در دیگر دیدار فولاد هرمزگان در بوشهر نمایش درخشانی داشت و با نتیجه مشابه ۵ بر ۲ صدرنشین لیگ پارس جنوبی را مغلوب کرد. با این پیروزی فولاد هرمزگان با ۲۵ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پارس جنوبی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.



گل‌های فولاد هرمزگان را محمدمهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، امیر سالمی، موحد محمودپور و علی میرزایی به ثمر رساندند.

تیم شهرداری بندرعباس نیز با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به گلساپوش یزد در جایگاه چهارم جدول باقی ماند.

در ادامه رقابت‌ها و از هفته دوازدهم، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۸، فولاد هرمزگان صدرنشین در زمین ساحلی غدیر بندرعباس میزبان چادرملو اردکان خواهد بود و شهرداری بندرعباس نیز در زمین ساحلی سلمان مردآباد میهمان گلساپوش یزد است.

منصور مدارهایی سرمربی تیم فولاد هرمزگان پس از پیروزی ارزشمند شاگردانش برابر پارس جنوبی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از هر چیز این برد را به همه هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند و از ما حمایت کردند تبریک می‌گویم و خدا را شکر بازی بسیار خوب و باکیفیتی را شاهد بودیم تیم پارس جنوبی تیمی قدرتمند و منسجم است و برخلاف برخی صحبت‌های قبلی هم میزبانی خوبی داشتند و هم بازی در سطح بالایی برگزار شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق وارد مسابقه شدیم و می‌دانستیم از نظر فنی شرایط بهتری داریم و می‌توانیم جریان بازی را در اختیار بگیریم هیچ‌گونه فشار یا استرسی روی تیم نبود و بازیکنانم با تمرکز بالا توانستند عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهند.

مدارهایی در پایان گفت: ان‌شاءالله بتوانیم در ادامه مسیر با همین روند پیش برویم و در پایان فصل قهرمانی را برای نخستین بار به استان هرمزگان هدیه دهیم.