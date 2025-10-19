  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

آمبولانس جدید به بیمارستان بشاگرد رسید

بندرعباس- یک دستگاه آمبولانس جدید به بیمارستان بشاگرد الحاق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی رئیس شبکه بهداشت شهرستان بشاگرد با اعلام این خبر گفت: با تلاش‌های مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین علی امامی رئیس دادگستری شهرستان جاسک و حمایت خیرین نیک‌اندیش یک دستگاه آمبولانس مجهز برای ارائه خدمات درمانی و اورژانسی به مردم شریف بشاگرد تأمین شد.

وی افزود: تأمین این آمبولانس گامی مهم در ارتقا کیفیت خدمات امدادی و درمانی در منطقه است و نقش مؤثری در تسریع روند امدادرسانی و نجات جان بیماران خواهد داشت.

احمدی ضمن قدردانی از پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین امامی و حمایت خیرین، تأکید کرد: که این آمبولانس به‌زودی به ناوگان درمانی بیمارستان بشاگرد اضافه و آماده خدمت‌رسانی به ساکنان شهرستان خواهد شد.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و ارتقا خدمات اورژانسی در شهرستان بشاگرد انجام گرفته است.

    نظرات

    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مبارک بشاگردی‌ها
    • گلی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      احسنت
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر بشاگرد و بشاگردی

