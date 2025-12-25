تولد نوزاد سالم در بشاگرد پس از ۶ ساعت عملیات امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد از تولد نوزادی سالم با تلاش تیم‌های امدادی و درمانی در شرایط دشوار خبر داد.

حسین احمدی اظهار کرد: یک مادر باردار در یکی از روستاهای شهرستان بشاگرد به دلیل بارندگی‌های اخیر، طغیان رودخانه‌ها و مسدود شدن راه‌های ارتباطی، در وضعیتی قرار گرفت که امکان تردد عادی برای انتقال وی وجود نداشت و علائم زایمان نیز در او آغاز شده بود.

وی افزود: پس از اعلام وضعیت این مادر باردار از سوی شورای اسلامی یکی از روستاهای منطقه گافر، تیم امدادی شبکه بهداشت با انجام هماهنگی‌های لازم به سرعت به این روستا اعزام شد.

مدیر شبکه بهداشت بشاگرد ادامه داد: به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و شرایط نامناسب راه‌ها، هماهنگی تلفنی با اورژانس ۱۱۵ انجام شد و یک تیم آماده‌باش متشکل از کارشناسان بهداشت برای امدادرسانی به محل اعزام شد.

احمدی با اشاره به دشواری عملیات امدادی گفت: به علت آب‌گرفتگی مسیر و جاری بودن سیلاب، حرکت آمبولانس با محدودیت‌های جدی همراه بود و در نهایت پس از حدود شش ساعت تلاش مستمر، تیم امدادی موفق شد به محل سکونت مادر باردار برسد.

وی بیان کرد: پس از انجام بررسی‌های اولیه و اقدامات ضروری، مادر باردار با آمبولانس به بیمارستان بشاگرد منتقل شد و در بخش زایشگاه، نوزادی سالم با وزن سه کیلوگرم به دنیا آمد که «محمدحسین» نام‌گذاری شد.

مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت بشاگرد در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری مؤثر شبکه بهداشت، فوریت‌های پزشکی و کادر درمان بیمارستان بقیه‌الله شهرستان بشاگرد با موفقیت انجام شد.