سرهنگ خوش خلقت: ۴ تن برنج احتکاری در رشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برابر اخبار گزارشات مردمی مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در سطح شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از بررسی صحت موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مذکور، ۴۰۰۰ کیلوگرم برنج ایرانی احتکار شده کشف شد افزود: در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۵۷ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردند از شهروندان خواست در صورت مشاهده انبارهای فاقد مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.

