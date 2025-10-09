سجاد بازگیر به تیم فوتبال بعثت کرمانشاه پیوست

  1. استانها
کرمانشاه - سجاد بازگیر، مهاجم گلزن سابق تیم ملوان بندرانزلی با عقد قراردادی رسمی به عنوان سهمیه آزاد به تیم بعثت کرمانشاه در لیگ دسته اول فوتبال کشور پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بازگیر مهاجم توانمند فوتبال کشور که سابقه حضور در تیم‌های خیبر خرم‌آباد، استقلال ملاثانی و مس رفسنجان را در کارنامه دارد، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال بعثت کرمانشاه پیوست.

بازگیر که از او به‌عنوان یکی از مهاجمان با تجربه و فرصت‌طلب لیگ یاد می‌شود، قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ آزادگان در خط حمله بعثت به میدان برود.

پیوستن این بازیکن به جمع قرمزپوشان کرمانشاهی در حالی است که بعثت در هفته‌های اخیر به دنبال تقویت ترکیب خود برای بهبود جایگاهش در جدول مسابقات بوده است.

