به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور امروز با حضور مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان تیم‌های راه‌یافته به این مرحله در محل سازمان لیگ برگزار شد.

در این قرعه‌کشی، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه باید در دیداری خارج از خانه به مصاف مس سونگون برود. بر اساس اعلام رسمی، تیم مس سونگون میزبان این دیدار خواهد بود.

تیم مس سونگون در حال حاضر در رده‌های پایین جدول لیگ آزادگان قرار دارد و با شش شکست از هفت بازی، شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند. با این حال، رقابت‌های جام حذفی همواره صحنه شگفتی‌سازی تیم‌ها بوده و هیچ نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده نیست.

تیم بعثت کرمانشاه که به‌تازگی با هدایت ابراهیم اشکش وارد فصل جدید شده، در نخستین بازی خود با سرمربی جدید شکست سنگینی را تجربه کرد و اکنون به دنبال بازگشت روحیه و اعتماد به‌نفس در رقابت‌های جام حذفی است.

گفتنی است با پایان مرحله سوم، ۱۶ تیم برتر به مرحله بعدی صعود کرده و در مرحله بعد با تیم‌های لیگ برتر رقابت خواهند کرد.