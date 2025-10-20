قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی خاص و کوهستانی منطقه، عشایر شهرستان آبدانان در حوزه راه با مشکلاتی جدی روبهرو هستند. مناطق عشایری از نقاطی است که سالها با ضعف زیرساختی مواجه بوده و به همین دلیل عملیات ترمیم و بهسازی راههای آن به طور جدی آغاز شده است
نوروزی گفت: عشایر در جریان این طرح خواستههایی برای بهبود مسیرهای دسترسی مطرح کردهاند که در برنامه اجرایی لحاظ شده است.
رئیس امور عشایری شهرستان آبدانان تصریح کرد: در حال حاضر در سطح شهرستان ۴۷۰ کیلومتر راه عشایری وجود دارد که طی شش ماه اخیر ۲۳۰ کیلومتر از آن بهسازی و ایمنسازی شده است.
وی افزود: بهسازی راه عشایری در منطقه مجاری بهویژه برای ۲۰ خانوار از عشایر بخش سرآباد انجام میشود که از مسیر جدید بهرهمند خواهند شد.
رئیس امور عشایری آبدانان تأکید کرد: احداث و ترمیم راههای مناسب در مناطق عشایری علاوه بر تأمین رفاه خانوارهای کوچنشین، نقش مهمی در انتقال محصولات تولیدی، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل حضور سرمایهگذاران در عرصههای عشایری دارد.
