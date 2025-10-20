  1. استانها
شروع مسابقات المپیاد بسکتبال؛ میدانی برای درخشش استعدادهای برتر

بیرجند- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مسابقات المپیاد بسکتبال، گفت: این مسابقات میدانی برای درخشش استعدادهای برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش هفدهمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران، شامگاه یکشنبه با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار و ۲۲ داور از ۲۸ استان کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.

حسین شرافتی‌راد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی، در این مراسم بیان کرد: بیرجند شهری با اصالت و فرهنگ است که دانشمندان بزرگی در آن پرورش یافته‌اند و ما خوشحالیم که میزبان ورزشکاران از ۲۸ استان کشور در این رویداد هستیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای میزبانی این مسابقات در استان مرزی و کویری خراسان جنوبی، در کمتر از ۱۵ روز و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان انجام شد.

شرافتی‌راد با اشاره به درخشش جوانان و ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، بیان کرد: امیدواریم شرکت‌کنندگان در آینده پرچم ایران اسلامی را در عرصه‌های ورزشی به اهتزاز درآورند.

