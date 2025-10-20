حضور چشمگیر دختران ورزشکار خراسان جنوبی در المپیاد استعدادهای برتر

سیده اعظم اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزشکاران دختر استان در ۲۹ رشته از ۴۱ رشتهٔ این المپیاد شرکت کرده‌اند، افزود: کسب سه مدال برنز در رشتهٔ دوچرخه‌سواری از جمله موفقیت‌های ورزشکاران بوده که مهنیا بزرگر دو مدال و آیوا نخعی یک مدال برنز کسب کردند.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران پسر در ۲۶ رشته از ۳۱ رشته، خاطرنشان کرد: در مجموع، ورزشکاران دختر و پسر استان در ۵۵ رشته حاضر هستند و این المپیاد با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی برگزار می‌شود.

اسلامی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای بانوان استان با هدف بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت و شناسایی پتانسیل‌های موجود برای اعزام به این مسابقات انجام شده است.

شناسایی نخبه‌های ورزشی

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با ابراز امیدواری برای درخشش بیشتر ورزشکاران دختر، تاکید کرد: برنامه‌ریزی بهتر هیئت‌های ورزشی برای استعدادیابی به‌ویژه در رده‌های پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه این المپیاد برای رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال برگزار می‌شود، افزود: برای حضور قوی‌تر، نیاز به برنامه‌ریزی بهتر، ارتقای سطح مربیان و فراهم‌آوری زمینه حضور گسترده‌تر ورزشکاران در رقابت‌های منطقه‌ای و کشوری داریم.

اسلامی با اشاره به حضور کمرنگ ورزشکاران در برخی رشته‌ها، بر لزوم تقویت شهرستان‌ها برای استعدادیابی و نخبه‌گزینی بهتر به‌منظور افزایش سهم مدال‌ها تأکید کرد.